Calciomercato Juve, l’Arsenal sarebbe pronta a mettere sul piatto un’importante offerta cash più il cartellino di Gabriel Jesus per Yildiz. Il talento di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e punto fermo della nazionale turca, continua a scatenare l’interesse dei top club di Premier League. Se l’interesse del Chelsea era noto da tempo, ora un’altra big londinese sembra pronta a fare sul serio per il gioiello bianconero. Secondo quanto riportato dal QS, infatti, anche l’ Arsenal si sarebbe iscritto alla corsa, dando vita a un potenziale derby di mercato infuocato. I Gunners, in particolare, non si sarebbero limitati a un semplice sondaggio, ma avrebbero già in mente una strategia per convincere la Vecchia Signora a cedere il suo numero 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, proposta in arrivo dal top club? Sul piatto anche quella contropartita, la posizione dei bianconeri è irremovibile