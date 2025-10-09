Calciomercato Juve proposta in arrivo dal top club? Sul piatto anche quella contropartita la posizione dei bianconeri è irremovibile
Calciomercato Juve, l’Arsenal sarebbe pronta a mettere sul piatto un’importante offerta cash più il cartellino di Gabriel Jesus per Yildiz. Il talento di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e punto fermo della nazionale turca, continua a scatenare l’interesse dei top club di Premier League. Se l’interesse del Chelsea era noto da tempo, ora un’altra big londinese sembra pronta a fare sul serio per il gioiello bianconero. Secondo quanto riportato dal QS, infatti, anche l’ Arsenal si sarebbe iscritto alla corsa, dando vita a un potenziale derby di mercato infuocato. I Gunners, in particolare, non si sarebbero limitati a un semplice sondaggio, ma avrebbero già in mente una strategia per convincere la Vecchia Signora a cedere il suo numero 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli
Lucca Juve, l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli: «Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi»
Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus su Raphael #Guerreiro, #Vlahovic possibile chiave per il #Bayern Monaco [Tuttosport] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/tuttosport-juventus-su-raphael-guerreiro-vlahovic-possibile-chiave-per-il-bayern-monaco/blt0193283eec10 - X Vai su X
Juve, per un doppio arrivo dall'Atalanta c'è bisogno di una proposta indecente - La Juventus è da tempo sulle tracce di due giocatori dell'Atalanta: si tratta di Daniele Baselli e Giacomo Bonaventura. Lo riporta calciomercato.com
Calciomercato Juventus, Raphael Guerreiro sacrificando Vlahovic a gennaio - Arsenal-Yildiz avanti / Rumor - In questi giorni tra l'altro continuano a circolare indiscrezioni e scenari su un possibile addio di Vlahovic alla Juventus già a gennaio ... Segnala affaritaliani.it