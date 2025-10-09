Calciomercato Juve | Lo vogliono blindare La rivelazione sul bianconero gasa i tifosi | tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club
Calciomercato Juve, gli aggiornamenti sul futuro di quel bianconero: ecco le mosse del club per blindarlo. Il futuro della Juventus passa dalla sua firma. La dirigenza bianconera sta lavorando senza sosta per chiudere la partita più importante di questo avvio di stagione: il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. Come confermato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la trattativa è in pieno svolgimento e, nonostante ci sia ancora da lavorare, filtra un cauto ottimismo. La Juve ha le idee chiare: vuole “blindare” il suo gioiello, respingere l’assalto dei top club europei e costruire attorno a lui la squadra del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli
Lucca Juve, l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli: «Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi»
Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus su Raphael #Guerreiro, #Vlahovic possibile chiave per il #Bayern Monaco [Tuttosport] #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/tuttosport-juventus-su-raphael-guerreiro-vlahovic-possibile-chiave-per-il-bayern-monaco/blt0193283eec10 - X Vai su X
Rinnovo Yildiz, la Juve rimane ottimista ed è a conoscenza dell’interesse dei top club: si lavora per blindare il talento turco. Tutti gli aggiornamenti - Rinnovo Yildiz, la Juve rimane ottimista per blindare il talento turco: ecco cosa sta succedendo in questi giorni Una priorità assoluta, una trattativa da chiudere al più presto per blindare il futuro ... Si legge su juventusnews24.com
Yildiz Juve, che rischio! Rinnovo a rilento, cosa succede - Yildiz Juve, la Gazzetta frena sull’ottimismo: l’accordo per il prolungamento fino al 2030 non si sblocca e i Blues sono pronti a inserirsi Quando sembrava tutto fatto, ecco che si riapre uno spiragli ... Da juventusnews24.com