Calciomercato Juve | Lo vogliono blindare La rivelazione sul bianconero gasa i tifosi | tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club

Calciomercato Juve, gli aggiornamenti sul futuro di quel bianconero: ecco le mosse del club per blindarlo. Il futuro della Juventus passa dalla sua firma. La dirigenza bianconera sta lavorando senza sosta per chiudere la partita più importante di questo avvio di stagione: il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. Come confermato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la trattativa è in pieno svolgimento e, nonostante ci sia ancora da lavorare, filtra un cauto ottimismo. La Juve ha le idee chiare: vuole “blindare” il suo gioiello, respingere l’assalto dei top club europei e costruire attorno a lui la squadra del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

