Calciomercato Juve LIVE | tre big europee sulle tracce di Yildiz spunta l’idea Norton-Cuffy per la fascia dei bianconeri

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: tre big europee sulle tracce di Yildiz, spunta l’idea Norton-Cuffy per la fascia dei bianconeri

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli

Lucca Juve, l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli: «Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi»

