Calciomercato Juve i bianconeri lo depennano? Possibile rinnovo in arrivo Gli aggiornamenti
Calciomercato Juve, il club bianconero potrebbe depennare presto Maguire dalla lista dei possibili obiettivi: il Manchester United vuole il rinnovo. Il futuro di Harry Maguire, difensore centrale classe 1993, torna al centro delle cronache di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Manchester United ha avviato le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2026. Una mossa che mira a blindare un giocatore tornato centrale nel progetto tecnico dei Red Devils, ma che non spegne del tutto le sirene di mercato, con la Juventus che nelle scorse settimane aveva mostrato interesse per il centrale inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli
Lucca Juve, l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli: «Pronto a cominciare, un saluto ai tifosi»
Calciomercato Juventus: nuovo ds e primo acquisto dal Genoa - Paratici, i bianconeri tornano a guardare in Liguria per aprire un nuovo ciclo importante. Lo riporta fantacalcio.it