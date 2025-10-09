Inter News 24 Calciomercato Inter, Romano conferma: «Caprile sondato per il 2026, comprerà un portiere! Ma Josep Martinez.». Il punto sui piani dei nerazzurri. Gli uomini del calciomercato Inter hanno iniziato a pianificare la ricerca del portiere del futuro, con il club che sta già sondando alcuni nomi in vista della stagione 2026. Tuttavia, questa mossa non influenzerà immediatamente il futuro di Josep Martinez, portiere spagnolo in forza ai nerazzurri. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, l’Inter non ha ancora preso decisioni definitive sul futuro di Martinez, che avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

