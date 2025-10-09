Calciomercato Inter manca un mediano in rosa | pronti 25 milioni per gennaio Così il Corriere dello Sport

Inter News 24 sui nerazzurri in prima pagina questa mattina. C’è spazio anche per l’ Inter nella prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra sulle strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Il titolo recita: « Manovre per gennaio: in rosa manca un vero mediano », sottolineando la necessità per i nerazzurri di rinforzare il centrocampo con un giocatore capace di garantire equilibrio e qualità. Secondo il quotidiano, il club guidato da Cristian Chivu avrebbe già messo sul tavolo circa 25 milioni di euro per individuare il profilo giusto, evidenziando come il mercato invernale rappresenti un’opportunità per completare la rosa e consolidare le ambizioni stagionali della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, manca un mediano in rosa: pronti 25 milioni per gennaio. Così il Corriere dello Sport

