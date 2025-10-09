Calciomercato Inter il portiere raffredda la pista | Penso solo alla…

Calciomercato Inter. Elia Caprile continua a essere uno dei nomi più seguiti del panorama calcistico italiano. Il giovane portiere del Cagliari, protagonista di un ottimo avvio di stagione, è finito nel mirino di diversi top club, tra cui anche l’ Inter, che da tempo lo osserva con grande attenzione in ottica futura. La società nerazzurra, impegnata a pianificare la successione tra i pali, lo considera un profilo interessante per affidabilità, crescita costante e margini di miglioramento. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Caprile ha commentato con equilibrio le voci che lo accostano a squadre di vertice, mostrando la maturità di chi conosce bene le tappe da rispettare: “ Top club su di me? Fa piacere sentirsi accostati a certe società, ma la mia testa è solo sul Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

