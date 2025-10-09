Calciomercato Inter difesa o centrocampo? Le strategie dei nerazzurri per gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter, dubbio sul reparto su cui investire. Le strategie in vista della sessione di gennaio secondo il Corriere dello Sport. Secondo il Corriere dello Sport, l’ Inter dispone di circa 20-25 milioni di euro da investire nella sessione di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in base alle necessità emerse dalle prime partite della stagione. In difesa la situazione è migliorata rispetto alle prime uscite: Acerbi e De Vrij garantiscono alternanza, Akanji è già una certezza e la duttilità di Carlos Augusto offre soluzioni aggiuntive. Tuttavia, il club valuterà se inserire un ulteriore rinforzo in caso di opportunità, tenendo conto dell’equilibrio già raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com

