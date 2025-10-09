Calciomercato Inter difesa o centrocampo? Le strategie dei nerazzurri per gennaio
Inter News 24 Calciomercato Inter, dubbio sul reparto su cui investire. Le strategie in vista della sessione di gennaio secondo il Corriere dello Sport. Secondo il Corriere dello Sport, l’ Inter dispone di circa 20-25 milioni di euro da investire nella sessione di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in base alle necessità emerse dalle prime partite della stagione. In difesa la situazione è migliorata rispetto alle prime uscite: Acerbi e De Vrij garantiscono alternanza, Akanji è già una certezza e la duttilità di Carlos Augusto offre soluzioni aggiuntive. Tuttavia, il club valuterà se inserire un ulteriore rinforzo in caso di opportunità, tenendo conto dell’equilibrio già raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
#Inter, sarà rivoluzione in difesa sul #calciomercato estivo: il piano [@GuarroPas] https://calciomercato.com/liste/inter-in-estate-sara-rivoluzione-in-difesa-il-piano/blt3d3f7f3cb404e061… - X Vai su X
Piombato all'Inter quasi con lo scoccare del gong del calciomercato estivo dopo la partenza di Pavard, si è calato a meraviglia nei meccanismi ed è diventato titolare nel giro di pochissimo tempo Tutti i dettagli - https://www.tuttomercato - facebook.com Vai su Facebook
“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto - Il punto sul calciomercato nerazzurro nell'episodio di 'Ti Amo Calciomercato': il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l'Inter. Riporta calciomercato.it
Juventus, rinforzi a centrocampo già da gennaio? Spuntano Bouaddi e Pavlovic - Il collega Niccolò Ceccarini su Tmw parla di mercato anche in ottica Juventus. Come scrive tuttojuve.com