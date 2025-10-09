Calciomercato Inter Ausilio studia un colpo tra i pali Occhi puntati su questo portiere | la situazione

Inter News 24 Calciomercato Inter, Ausilio studia un colpo tra i pali. Secondo Tuttosport c’è una preferenza certa per la porta nerazzurra: ecco quale. Secondo Tuttosport, l’ Inter sta monitorando da vicino il mercato dei portieri per la prossima stagione, con Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari, tra i nomi principali sotto osservazione. Il giocatore classe 2001 sta impressionando con prestazioni di alto livello, tanto da convincere la dirigenza nerazzurra a inviare i propri scout a visionarlo già in queste prime gare stagionali. Il direttore tecnico Piero Ausilio ha raccolto informazioni a 360 gradi su Caprile, non solo sulle sue qualità tecniche, ma anche sul carattere e sulla personalità, aspetti fondamentali per imporsi in un top team. 🔗 Leggi su Internews24.com

