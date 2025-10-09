Calcio Serie D La Folgore eliminata Rigori fatali in Coppa

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura in Coppa Italia della Folgore Caratese termina già ai 32esimi di finale eliminata ai calci di rigore dal Club Milano. Tantissimo turn-over, come era nelle previsioni, per mister Belmonte. Domenica allo Sportitalia Village c’è la partitissima col ChievoVerona e i big vanno giustamente preservati, ma allo stesso tempo non manca la voglia di vincere alla compagine azzurra. Lo stesso si può dire per i milanesi che però vanno immediatamente sotto di un gol in virtù del primo dei due sigilli di Campani praticamente al primo tiro in porta della gara. Mancano pochi minuti all’intervallo e la formazione ospite perviene al pareggio grazie a Vedovati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio serie d la folgore eliminata rigori fatali in coppa

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. La Folgore eliminata. Rigori fatali in Coppa

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio Serie C. La Pianese piazza un nuovo colpo! C’è l’esterno sinistro Claudio Martey

Alex Schwazer sbarca in Serie B e diventa consulente del Sudtirol Calcio!

calcio serie d folgoreCalcio Serie D. La Folgore eliminata. Rigori fatali in Coppa - L’avventura in Coppa Italia della Folgore Caratese termina già ai 32esimi di finale eliminata ai calci di rigore dal ... Come scrive sport.quotidiano.net

calcio serie d folgoreCoppa Italia Serie D, Folgore Caratese ko ai rigori: Club Milano agli ottavi - Finisce ai calci di rigore il cammino della Folgore Caratese in Coppa Italia di Serie D, con il Club Milano che strappa il pass per i sedicesimi dopo una ... Da sportlegnano.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie D Folgore