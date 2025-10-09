Calcio Serie D La Folgore eliminata Rigori fatali in Coppa
L’avventura in Coppa Italia della Folgore Caratese termina già ai 32esimi di finale eliminata ai calci di rigore dal Club Milano. Tantissimo turn-over, come era nelle previsioni, per mister Belmonte. Domenica allo Sportitalia Village c’è la partitissima col ChievoVerona e i big vanno giustamente preservati, ma allo stesso tempo non manca la voglia di vincere alla compagine azzurra. Lo stesso si può dire per i milanesi che però vanno immediatamente sotto di un gol in virtù del primo dei due sigilli di Campani praticamente al primo tiro in porta della gara. Mancano pochi minuti all’intervallo e la formazione ospite perviene al pareggio grazie a Vedovati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
