Calcio Serie D Il Poggibonsi piazza un ‘colpo’ davvero importante Ingaggiato e già disponibile il trentunenne Giustarini

Trova concretezza l’idea di potenziamento della rosa annunciata dal presidente del Poggibonsi, Giuseppe Vellini. In gruppo arriva un conoscitore della categoria dei dilettanti nazionali per il settore offensivo: il trentunenne Manuele Giustarini (nella foto). Nato a Grosseto, Giustarini è reduce da una stagione agonistica vissuta con le maglie di Sanremese e Follonica Gavorrano. Ieri pomeriggio l’annuncio della società di viale Marconi, dopo l’intesa perfezionata in sede dal direttore sportivo Marcello Bucciarelli. Durante il suo percorso di atleta, Giustarini, ora formalmente un effettivo della rosa dei Leoni, ha indossato anche le casacche di Aquila Montevarchi, Grosseto, Pianese, Flaminia Civita Castellana e Budoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

