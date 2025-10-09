Calcio Napoli infortuni Lobotka e Politano | un mese di stop per lo slovacco 2 settimane per l’esterno

Il regista del Calcio Napoli salterà almeno 7 partite tra campionato e Champions, Politano out fino alla sfida con l’Inter. Arrivano conferme dagli esami clinici per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, usciti acciaccati dal match contro il Genoa. Gli accertamenti in casa Calcio Napoli hanno evidenziato per il centrocampista slovacco una lesione distrattiva all’adduttore della . 🔗 Leggi su 2anews.it

