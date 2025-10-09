Calcio Napoli infortuni Lobotka e Politano | un mese di stop per lo slovacco 2 settimane per l’esterno

Il regista del Calcio Napoli salterà almeno 7 partite tra campionato e Champions, Politano out fino alla sfida con l’Inter. Arrivano conferme dagli esami clinici per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, usciti acciaccati dal match contro il Genoa. Gli accertamenti in casa Calcio Napoli hanno evidenziato per il centrocampista slovacco una lesione distrattiva all’adduttore della . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, infortuni Lobotka e Politano: un mese di stop per lo slovacco, 2 settimane per l’esterno

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

I legali della Società Sportiva Calcio Napoli hanno diffuso una nota dopo la pubblicazione da parte di "Repubblica" delle intercettazioni allegate all'inchiesta sulla presunta plusvalenza illecita legata all'acquisto di Osimhen dal Lille ? - facebook.com Vai su Facebook

GOOOOAL! Ancora luiiii: passiamo in vantaggio con RASMUSSS HOOOJLUUND #NapoliGenoa 2-1 - X Vai su X

Napoli: arrivano gli infortuni di due titolarissimi - Infortunio per Lobotka e Politano durante Napoli- Secondo newsmondo.it

Quando tornano Lobotka e Politano dagli infortuni, brutte notizie per Conte e il Napoli: i tempi di recupero - Quando tornano Stanislav Lobotka e Matteo Politano dagli infortuni accusati contro il Genoa: i tempi di recupero e quante partite saltano i due alfieri ... Scrive fanpage.it