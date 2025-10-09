Una pessima Italia viene battuta dagli Stati Uniti per 3-0 agli ottavi di finale e saluta i Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Dopo aver superato a fatica la fase a gironi con 4 punti ed il secondo posto nel gruppo D perdendo l’ultima partita con l’Argentina, gli Azzurrini incassano la seconda sconfitta consecutiva e rimangono fuori dalle prime otto del torneo non riuscendo a ripetere il risultato della passata edizione (finalista nel 2023). Allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua (in Cile) i ragazzi del CT Carmine Nunziata partono bene e sfiorano il vantaggio all’8? con il palo “involontario” da un cross di Mosconi, ma è Team USA a sbloccare il punteggio trovando l’1-0 al 15? con il tap-in vincente di Cremaschi da una parata di Seghetti sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, l’Italia si ferma agli ottavi nel Mondiale Under 20. Brutta sconfitta con gli USA