Calcio l’Italia si ferma agli ottavi nel Mondiale Under 20 Brutta sconfitta con gli USA
Una pessima Italia viene battuta dagli Stati Uniti per 3-0 agli ottavi di finale e saluta i Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Dopo aver superato a fatica la fase a gironi con 4 punti ed il secondo posto nel gruppo D perdendo l'ultima partita con l'Argentina, gli Azzurrini incassano la seconda sconfitta consecutiva e rimangono fuori dalle prime otto del torneo non riuscendo a ripetere il risultato della passata edizione (finalista nel 2023). Allo stadio 'El Teniente' di Rancagua (in Cile) i ragazzi del CT Carmine Nunziata partono bene e sfiorano il vantaggio all'8? con il palo "involontario" da un cross di Mosconi, ma è Team USA a sbloccare il punteggio trovando l'1-0 al 15? con il tap-in vincente di Cremaschi da una parata di Seghetti sugli sviluppi di un corner.
In questa notizia si parla di: calcio - italia
I titolari dei diritti tv del calcio chiederanno un risarcimento agli utenti pirata. La nota DAZN - L'azione di contrasto alla pirateria digitale non si ferma e porta a segno un altro risultato: un'azione risarcitoria che i titolari dei diritti del calcio in Italia potranno