Calcio e solidarietà | il Pescara Calcio in visita all' Avis FOTO
Calcio e solidarietà, binomio sempre fecondo. Una delegazione del Pescara Calcio ha fatto visita ieri - mercoledì 8 ottobre - dopo l’allenamento pomeridiano alla sede di Avis donatori di Sangue Pescara. Alcuni calciatori - nello specifico capitan Riccardo Brosco, Niccolò Squizzato, Lorenzo Sgarbi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: calcio - solidariet
IN GOL PER LA SOLIDARIETA’ ? La Croce Azzurra Ticinia, con il patrocinio del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese a cui aderisce il Comune di Cuggiono, organizza “In gol per la solidarietà”. Una #partita di #calcio che vedrà affrontarsi la Nazionale Italian - facebook.com Vai su Facebook
Alassio, il calcio incontra la solidarietà: presentate le maglie della Baia Alassio Auxilium col logo del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi - X Vai su X
Pescara calcio: terzo ko stagionale, il Modena vince in rimonta (2-1). I biancazzurri recriminano - La squadra di Vivarini concede poco e colpisce in modo letale col solito Olzer. Lo riporta rete8.it
Calcio, Pescara. Doppia seduta per il Pescara: domani test con la Primavera - Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Giornata intensa di lavoro per i ragazzi di mister Vincenzo Vivarini, impegnati quest’oggi in una doppia seduta allo stadio Ughetto D ... Riporta abruzzonews24.com