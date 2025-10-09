Calcio e solidarietà | il Pescara Calcio in visita all' Avis FOTO

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio e solidarietà, binomio sempre fecondo. Una delegazione del Pescara Calcio ha fatto visita ieri - mercoledì 8 ottobre - dopo l’allenamento pomeridiano alla sede di Avis donatori di Sangue Pescara. Alcuni calciatori - nello specifico capitan Riccardo Brosco, Niccolò Squizzato, Lorenzo Sgarbi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: calcio - solidariet

