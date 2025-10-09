Calcio Austria e Danimarca a valanga Bene anche Paesi Bassi e Scozia nelle qualificazioni ai Mondiali
La finestra di ottobre si è aperta nella giornata di giovedì 9 ottobre con lo svolgimento di otto partite valevoli per le Qualificazioni europee ai Mondiali 2026 di calcio. Poche sorprese negative tra le big impegnate oggi, ma bisognerà ancora attendere per la certezza aritmetica dei primi pass diretti per la fase finale della Coppa del Mondo quando mancano sempre meno incontri al termine dei vari gironi. Goleada impressionante a Vienna per l’ Austria, che travolge San Marino con un sonoro 10-0 restando in vetta al gruppo H e allungando soprattutto a +2 sulla Bosnia-Erzegovina, beffata al 96? in trasferta dal rigore di Pittas che completa la rimonta da 0-2 a 2-2 di Cipro a Larnaca. 🔗 Leggi su Oasport.it
