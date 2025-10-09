Calcio a 5 Buldog presenta la rosa e va a Jesi Italservice c’è il Montegranaro
Dopo aver archiviato anche l'ultima amichevole l' Italservice è pronta a imbattersi nella nuova esperienza della serie B. Lo scorso venerdì al Pala Megabox gli uomini di mister Baldarelli hanno concluso al meglio la fase di preparazione imponendosi per 3 a 2 contro una squadra di categoria superiore come l'Imolese. A risplendere contro gli emiliani, pronti a iniziare il loro campionato di Serie A 2, è stato l'esterno Tommaso Del Pivo che grazie a una doppietta ha palesato tutta la sua volontà di essere tra i protagonisti di questa nuova avventura. Una stagione, la prossima, in cui capitan Thomas Baldelli, anche lui a segno nella gara contro l'Imolese, farà da guida morale ad un gruppo che in questi ultimi giorni si è rinforzato grazie a un acquisto di spessore come quello di Antonio Jamicic.
Calcio a 5 serie A2: PRESO ANCHE DUVA. Buldog, ecco Mattioli
Campionato Nazionale Serie A2 Buldog Lucrezia 8-03-2025 H 15.30 ? PalaTenda Omar Sivori (Lucrezia) Forza Grifoni!? . . . #grifonifutsal #seriea2 #wearefutsal #calcioa5 #futsal #spello #umbria
Calcio a 5 serie A2: PRESO ANCHE DUVA. Buldog, ecco Mattioli - Si sta delineando la nuova Buldog Lucrezia che per il secondo anno consecutivo giocherà in serie A2 di calcio a 5.
Calcio a 5 serie A2: confermati il capitano e Sabatinelli. Buldog, Putano c'è - Primo tassello per la prossima stagione della Buldog Lucrezia che gioca in serie A2 di calcio a 5.