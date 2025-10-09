Calcio 5 i convocati dell’Italia per il raduno di Novara | Samperi sceglie 19 giocatori con 2 novità

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei 2026, al termine di un doppio spareggio pieno di pathos contro il Kazakistan, la nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a mettere nel mirino il torneo continentale che si terrà tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo fra Slovenia, Lettonia e Lituania. Il ct Salvo Samperi ha infatti convocato 19 giocatori per il raduno che si terrà a Novara, nel centro sportivo di Novarello, dal 16 al 20 ottobre. Un gruppo formato 3 portieri e 16 giocatori di movimento, con 2 grosse novità: la “promozione” dalla nazionale Under 19 alla rappresentativa maggiore dei giovani Jacopo Grosso del Russi e di Ivan Cutruneo della Roma 1927; mentre ad essere out sarà Antonino Isgrò (Roma 1927), a causa di un infortunio rimediato qualche settimana fa proprio in occasione del playoff contro i kazaki. 🔗 Leggi su Oasport.it

