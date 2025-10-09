Caivano dirigente comunale trovato morto in casa aveva appena vinto il concorso | ipotesi malore fatale

Dayitalianews.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta dei colleghi. Tragedia a Caivano, in provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, dirigente dell’ ufficio urbanistica del Comune, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Originario della provincia di Caltanissetta, il funzionario aveva assunto l’incarico solo da pochi mesi, dopo aver vinto un concorso pubblico. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi, preoccupati perché non lo avevano visto rientrare al lavoro dopo la pausa pranzo e non riuscivano a contattarlo al telefono. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

caivano dirigente comunale trovato morto in casa aveva appena vinto il concorso ipotesi malore fatale

© Dayitalianews.com - Caivano, dirigente comunale trovato morto in casa, aveva appena vinto il concorso: ipotesi malore fatale

In questa notizia si parla di: caivano - dirigente

Caivano, dirigente del Comune non si presenta a lavoro: trovato senza vita in casa

caivano dirigente comunale trovatoTragedia a Caivano, dirigente comunale trovato morto in casa - E’ stato trovato morto nella sua abitazione il capo dell’Ufficio Urbanistica del Comune, E. Secondo msn.com

caivano dirigente comunale trovatoI colleghi non lo vedono rientrare dalla pausa pranzo: dirigente comunale morto a 47 anni - Dramma a Caivano, dove un 47enne, dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Dirigente Comunale Trovato