Caivano dirigente comunale trovato morto in casa aveva appena vinto il concorso | ipotesi malore fatale

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta dei colleghi. Tragedia a Caivano, in provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, dirigente dell’ ufficio urbanistica del Comune, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Originario della provincia di Caltanissetta, il funzionario aveva assunto l’incarico solo da pochi mesi, dopo aver vinto un concorso pubblico. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi, preoccupati perché non lo avevano visto rientrare al lavoro dopo la pausa pranzo e non riuscivano a contattarlo al telefono. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

