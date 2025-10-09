Cairo | Nazionale divertente Gattuso ha trasmesso lo spirito giusto

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup e del Torino, a margine dell’evento “La Grande Inaugurazione” del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cairo nazionale divertente gattuso ha trasmesso lo spirito giusto

© Gazzetta.it - Cairo: "Nazionale divertente, Gattuso ha trasmesso lo spirito giusto"

In questa notizia si parla di: cairo - nazionale

Nazionale, ecco i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito. Torna Mancini - L'Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia, mentre lunedì 8 a Debrecen, in Ungheria, se la vedrà con ... Da tg24.sky.it

Nazionale, i primi convocati di Gattuso: tornano Mancini e Scamacca, prima volta per Leoni, Fabbian e Pio Esposito - Questi i 28 convocati del ct Gattuso: PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint- leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cairo Nazionale Divertente Gattuso