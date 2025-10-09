CAGLIARI-PARMA 2-1 | IN EVIDENZA | Coman segna a due minuti dall’esordio con il Cagliari! | Serie A 2024 25

Justcalcio.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Florinel Coman ha avuto un impatto immediato per il Cagliari: a soli due minuti dal suo debutto dalla panchina, l’attaccante rumeno ha segnato un . Guarda questo video su Youtube L'articolo CAGLIARI-PARMA 2-1 IN EVIDENZA Coman segna a due minuti dallesordio con il Cagliari! Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

