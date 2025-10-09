Cagli inaugurata la nuova palestra

Con una partecipata cerimonia è stata inaugurata a Cagli la nuova moderna palestra dell’Istituto superiore “A. Celli“ alla presenza del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, ente proprietario che ha realizzato la struttura. Si tratta di una palestra costata oltre due milioni di euro, illustrata nella sua realizzazione dai tecnici della ditta costruttrice e dal Dirigente della amministrazione Provinciale, Primavera. Un’opera che misura trenta per quaranta metri e con una altezza di otto, strutturata con le più moderne tecniche costruttive. Presenti tra le varie autorità tutti i sindaci del territorio, il riconfermato consigliere regionale Giacomo Rossi, gli ex dirigenti scolastici, docenti e i numerosi studenti che hanno ascoltato nell’aula magna i discorsi ufficiali coordinati dall’attuale dirigente scolastico Luciano Antonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

