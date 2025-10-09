Caffè Meletti di Ascoli | si cercano nuovi gestori

Ascoli Piceno, 10 ottobre 2025 – La Fondazione Carisap, proprietaria al 100% della Caffè Meletti Srl, ha avviato la procedura per l’affidamento a terzi della gestione dello storico locale. Il primo ottobre è stato pubblicato il bando per la manifestazione di interesse che si articola in cinque punti e prevede che entro il 27 ottobre gli interessati presentino la propria candidatura. “Poi – ha spiegato l’amministratore Daniele Tagliabue – seguiranno l’analisi delle manifestazioni ricevute, la selezione delle controparti da ammettere, la fase di due diligence, con visite alla struttura, e infine la presentazione delle offerte vincolanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

