Cade per strada e finisce in un canale di scolo | Benedetta muore in modo atroce
Ci sono mattine in cui tutto sembra scorrere come sempre: le strade si riempiono lentamente, i primi passi risuonano sui marciapiedi, e il silenzio dell’alba viene rotto solo da qualche auto di passaggio. Le piccole abitudini si ripetono in modo rassicurante, dentro quel ritmo quotidiano che nessuno immagina possa essere spezzato da un evento improvviso, irreparabile. Leggi anche: Carmela trovata senza vita all’ottavo mese di gravidanza, poi la scoperta shock: “Vigilessa morta così” In quei momenti di apparente normalità, basta un istante perché la realtà si trasformi. Un passo falso, un dettaglio fuori posto, una distrazione, un malore improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: cade - strada
Tragedia sulla strada del mare, perde il controllo e cade in moto: muore un 17enne
Maltempo a Terni, ramo di platano si spezza e cade in strada: intervento dei vigili del fuoco
Cade albero sulla Sp26 per San Marco, abbattuto l’altro pericolante: strada chiusa e traffico deviato
+++MESAGNE, SFIORATA LA TRAGEDIA, GROSSO ALBERO DI PINO CADE SULLA STRADA PUBBLICA IN LARGO SANT'ANTONIO: VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE+++ Un intervento dei Vigili del Fuoc - facebook.com Vai su Facebook
Borgetto, cade per strada e finisce in un canale di scolo: morta una donna di 58 anni https://ift.tt/Smgwhr4 - X Vai su X
Cade per strada e finisce in un canale di scolo. Morta una donna di 58 anni nel Palermitano - È morta così Benedetta Mandarò, 58enne residente a Borgetto. Segnala meridionews.it
Tragedia a Borgetto, donna cade per strada e finisce in un canale: morta - Tragedia a Borgetto, in provincia di Palermo, dove una donna di 58 anni è morta dopo essere caduta in strada finendo in un canale di scolo. mondopalermo.it scrive