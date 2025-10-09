Pietrasanta, 9 ottobre 2025 – Il destino ha voluto che l’incidente, risultato purtroppo fatale quasi due mesi dopo, sia avvenuto su un mezzo della Misericordia di Pietrasanta, di cui da anni era un assiduo volontario. Ma al di là delle coincidenze, sarà l’autopsia a far chiarezza sulla scomparsa di Roberto Silvestri, avvenuta il 25 luglio all’ospedale “Versilia” dopo un lunga degenza. Il 75enne, che era affetto da alcune patologie ma aveva recuperato terreno grazie alla riabilitazione, proprio durante il trasporto a Cisanello per una nuova seduta di riabilitazione si è ribaltato con la propria carrozzina all’interno del mezzo della Misericordia adibito ai servizi sociosanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade durante il trasporto in ospedale, la famiglia sporge querela