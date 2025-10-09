Cade con lo scooter in via Carducci | 21enne all' ospedale

Uno scooterista cade in via Carducci e viene sbalzato per tre metri atterrando sul marciapiede. L'incidente si è verificato alle 19:30 all'altezza del civico 32. Il conducente del mezzo, un 21enne, avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it