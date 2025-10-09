Cacao e salute | come i composti del cioccolato combattono l' infiammazione

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succede quando assumiamo estratti di cacao ogni giorno: i risultati su cuore, cervello e sistema immunitario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cacao e salute: come i composti del cioccolato combattono l'infiammazione

cacao salute composti cioccolatoCacao e salute: come i composti del cioccolato combattono l'infiammazione - Assumere estratti di cacao ogni giorno influisce positivamente su cuore, cervello, sistema immunitario perché riduce l'infiammazione, secondo uno studio. Secondo gazzetta.it

Il cacao aiuta ad abbassare la pressione alta e a ridurre il colesterolo cattivo - studio, che ha analizzato numerosi studi randomizzati e controllati, ha evidenziato che il consumo di estratto di cacao o cioccolato ... Come scrive blitzquotidiano.it

