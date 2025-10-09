Busto Arsizio Varese fa retromarcia e investe la moglie | morta 82enne

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tragico incidente è avvenuto davanti all'abitazione della coppia. L'uomo, 87enne, è stato portato in ospedale in stato di shock. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

busto arsizio varese fa retromarcia e investe la moglie morta 82enne

© Tgcom24.mediaset.it - Busto Arsizio (Varese), fa retromarcia e investe la moglie: morta 82enne

In questa notizia si parla di: busto - arsizio

Busto Arsizio, l’Its all’ex macello: il Comune ci ripensa, costi troppo elevati

Dal Sud a Busto Arsizio, da garzone a titolare: la storia dell’uomo che ha salvato la gelateria “Ciuen”

La protesta dei pompieri di Busto Arsizio: “Malpensa ci prosciuga e mancano 100 unità”

Investimento a Busto Arsizio: gravissima una donna di 82 anni - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia Locale di Busto Arsizio, un’ambulanza, un'automedica e anche l’elisoccorso partito da Milano ... Si legge su varesenews.it

busto arsizio varese faBusto Arsizio, incidente in via Monte Grappa: ferito un motociclista di 77 anni - Il 77enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non risulta essere in pericolo di vita (foto d'archivio) ... Lo riporta laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Busto Arsizio Varese Fa