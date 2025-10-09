Busto Arsizio Varese fa retromarcia e investe la moglie | morta 82enne
Il tragico incidente è avvenuto davanti all'abitazione della coppia. L'uomo, 87enne, è stato portato in ospedale in stato di shock. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
