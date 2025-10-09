Busto Arsizio ingrana la retromarcia e non si accorge che dietro c’è la moglie | 82enne muore schiacciata dall’auto
Busto Arsizio (Varese), 9 ottobre 2025 – Una donna di 82 anni è morta investita dall'auto guidata dal marito 87enne che stava effettuando una manovra in retromarcia. È accaduto oggi pomeriggio in via Siracusa a Busto Arsizio, davanti all'abitazione della coppia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del comando di Polizia Locale, l' 87enne era alla guida dell'auto di famiglia e stava effettuando una manovra in retromarcia quando, per errore, ha investito la moglie. Patrizia Mastrovita morta schiacciata da un Suv mentre era in vacanza in Sardegna Sotto choc . Immediato all'allarme al 118, che sul posto ha inviato ambulanza, automedica e elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
