Bullismo Ricifari Anfp | Emergenza educativa dei nostri tempi serve prevenzione mirata
(Adnkronos) – La partecipazione dell’Anfp (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, in corso al Palazzo dell’Informazione Adnkronos, “rappresenta un importante riconoscimento dell’autorevolezza e delle competenze dei dirigenti di Polizia nelle attività di prevenzione e contrasto della devianza, nonché nella costruzione di contesti sociali sicuri e inclusivi. La specificità professionale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: bullismo - ricifari
Bullismo e cyberbullismo, i numeri di un’emergenza sociale - La tragica vicenda di Paolo Mendico, suicida a 14 anni il giorno prima di far ritorno a scuola è sola l’ultima sconfitta di un’istituzione che non ... Si legge su unionesarda.it
Nuove norme contro il bullismo: un numero di emergenza e il monitoraggio Istat - Il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico 'Emergenza infanzia 114', con il compito di fornire una prima assistenza ... Segnala huffingtonpost.it