Bullismo presidente Osservatorio Massaccesi | Non esiste un vaccino ma educazione è antidoto potente

(Adnkronos) – “Partiamo da qui e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti: un tavolo comune, un luogo di incontro per condividere esperienze e costruire strategie concrete per contrastare disagi giovanile e promuovere una nuova cultura della prevenzione. Io penso che non esista un vaccino contro il bullismo, ma esiste un antidoto potentissimo che è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bullismo - presidente

“Dalla destra bullismo e arroganza politica alla base del fascismo”: l’avvertimento del presidente di Anpi Milano

Curiosità, giovane vittima di bullismo di Sala Consilina incontra il Presidente Mattarella

Argomento Bullismo, facciamo il punto con la dottoressa Maria Rita Parsi psicologa, psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. - facebook.com Vai su Facebook

Bullismo, presidente Osservatorio Massaccesi: "Non esiste un vaccino, ma educazione è antidoto potente" - “Partiamo da qui e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti: un tavolo comune, un luogo di incontro per condividere esperienze e costruire strategie concrete per cont ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bullismo, il 9 ottobre gli Stati generali dell'educazione e della prevenzione - Giornata promossa dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile in collaborazione con l’Agenzia di stampa AdnKronos ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it