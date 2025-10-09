Bullismo Onorato | Su uso cellulare giovani serve intervenire rapidamente come istituzioni

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Siamo di fronte ormai a una generazione che ha avuto un'infanzia basata per la prima volta non sul gioco, ma sul cellulare. E c’è stata da parte delle istituzioni incapacità nell’affrontare la questione. Gli over 50 ora hanno una responsabilità educativa gigantesca, perché hanno esposto i giovani tra i 15 e 29 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bullismo - onorato

bullismo onorato uso cellulareBullismo, Onorato: “Su uso cellulare giovani serve intervenire rapidamente come istituzioni” - (Adnkronos) – “Siamo di fronte ormai a una generazione che ha avuto un’infanzia basata per la prima volta non sul gioco, ma sul cellulare. Scrive pianetagenoa1893.net

Valditara: “L’uso eccessivo del cellulare stimola l’aggressività” - Secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’uso eccessivo e incontrollato dello smartphone può contribuire a stimolare comportamenti aggressivi nei più giovani. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bullismo Onorato Uso Cellulare