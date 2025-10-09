Bullismo Martino | Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio

(Adnkronos) – "La Polizia di Stato cerca di interpretare quotidianamente il messaggio della tecnologia attraverso anche i social, attraverso le app. YouPol è un'applicazione che si può installare sui telefonini con la quale, in maniera anonima, i ragazzi possono segnalare fenomeni di bullismo o lo spaccio di stupefacente o qualsiasi altro problema. L'app dà la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bullismo - martino

L’escalation di atti di violenza e bullismo a scuola prodotti dagli studenti non sembra fermarsi neanche dinanzi all’irrigidimento delle sanzioni. A volte, sono costretti ad intervenire gli organi di sicurezza pubblici o la giustizia ordinaria. Come nella provincia di T - facebook.com Vai su Facebook

"Abuso di alcol e bullismo, così ne parlo ai ragazzi" - L’ispettore della polizia in pensione, Giovanni Fontanieri, in una ventina d’anni ha tenuto oltre 300 incontri pure con anziani e associazioni Nel dicembre 2017, pochi giorni prima del suo ... Secondo ilrestodelcarlino.it