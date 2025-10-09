Bullismo Grillo | Abbiamo fatto cose importanti passi avanti aiuteranno altri ragazzi
(Adnkronos) – “Con il presidente Massaccesi abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa e, oggi, vedere quello che abbiamo fatto è importante. L’osservatorio ha ottenuto tanto e credo che con Unicef possiamo andare molto avanti e fare altre cose. Sono sicuro che anche questi ulteriori passi avanti potranno aiutare tanti ragazzi”. Lo dice Michele Grillo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: bullismo - grillo
?Associazione Zuppa di Sasso comunica di essere al completo con le iscrizioni per “Svegli come un Grillo” a Montebelluna ? Grazie a tutti per la partecipazione. - facebook.com Vai su Facebook
Il papà di Paolo, 14enne suicida a Latina: «La sera prima era tranquillo, aveva fatto il pane. Poi quel messaggio. A scuola lo bullizzavano anche le maestre» - Quella dove suona il basso, strumento che amava come la batteria, un’altra sua passione musicale. Scrive roma.corriere.it
Enrico Galiano: «Il bullismo si previene educando i genitori». Quando le parole feriscono più delle botte - Dopo il suicidio di Paolo Mendico, uno dei professori più amati s'int ... Secondo msn.com