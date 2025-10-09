Bullismo Gelmini | Sport fondamento nella prevenzione del disagio
(Adnkronos) – ''Lo sport è un fondamento nella prevenzione del disagio''. Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. Gelmini ha sottolineato che ''il disagio nasce nella solitudine''. ''Lo sport è importante perché innanzitutto è prevenzione al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: bullismo - gelmini
Una denuncia ai Carabinieri. Quindici segnalazioni. Anni di richieste di aiuto. Eppure Paolo, 15 anni, è morto suicida dopo un calvario di bullismo che lo ha perseguitato fin da bambino. Non possiamo più permettere che segnalazioni come queste cadano nel - facebook.com Vai su Facebook
