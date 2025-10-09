Bullismo Frassinetti | Ruolo della scuola fondamentale ma serve interconnessione virtuosa

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quello che si discute oggi "è un argomento complicato, oltre che attualissimo. L'educazione e la prevenzione per quanto riguarda il benessere dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi fondanti della progettazione a contrasto di quanto oggi riscontriamo: l'aumento dei fenomeni di disagio giovanile che si verificano sempre più precocemente. Parliamo di fragilità emotiva, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bullismo - frassinetti

Frassinetti: “Contrastiamo dispersione e bullismo, la scuola sia un ascensore sociale per tutti”

bullismo frassinetti ruolo scuolaBullismo, Frassinetti: “Ruolo della scuola fondamentale, ma serve interconnessione virtuosa” - L'educazione e la prevenzione per quanto riguarda il benessere dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi fon ... Come scrive msn.com

bullismo frassinetti ruolo scuolaBullismo e devianza, l'alleanza per i giovani: la sfida parte da Caserta - Dietro uno schermo o nei corridoi di una scuola, parole e gesti possono trasformarsi in armi che lasciano segni profondi. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Bullismo Frassinetti Ruolo Scuola