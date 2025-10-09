Bullismo Caponetti Osservatorio nazionale | Da gennaio nuovo progetto già fatto lavoro importante

Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - “Faccio parte del comitato scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, è qualcosa che porto avanti perché secondo me stiamo realizzando iniziative importanti, visto che il malessere dei giovani è qualcosa che, credo, riguardi tutti noi". Lo dice la psicologa e criminologa Elisa Caponetti, intervendo al panel dal titolo "Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile", nel corso degli Stati generali dell'educazione e della prevenzione, presso la sede dell'Adnkronos a Roma. Secondo Caponetti la società di oggi è "caratterizzata da fragilità, da vuoti, anche di valore e di modelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): "Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante"

