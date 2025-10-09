Bullismo Annalisa Minetti | Con sport capito che se non potevo vedere luce potevo essere luce

(Adnkronos) – ”Lo sport mi ha dato la possibilità di non definirmi disabile ma di definirmi specialmente abile. Lo sport più di qualsiasi altra cosa mi ha dato la possibilità di capire che anche se non potevo vedere la luce potevo essere luce”. Così Annalisa Minetti, atleta paralimpica, intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bullismo, Annalisa Minetti: “Con sport capito che se non potevo vedere luce, potevo essere luce”

