Gara valida per la terza giornata del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali 2026. Visto l’impossibilità di raggiungere il primo posto per la presenza della Spagna, le due squadre si affrontano per ipotecare il secondo posto. Bulgaria-Turchia si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il National Stadium Vasil Levski. B ULGARIA-TURCHIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bulgari sono gli unici del girone a essere ancora fermi a zero punti. Le prime due sfide di qualificazione ai Mondiali sono terminate con altrettante sconfitte, contro Spagna e Georgia. Risultati che impongono una svolta, almeno per il secondo posto, per raggiungere il quale, sono obbligatori i tre punti contro i turchi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bulgaria-Turchia, terza giornata Gruppo E qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla