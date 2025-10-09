Building Alliance il mondo delle costruzioni in Fiera Milano
L’edizione 2025 di Miba-Milan Internationale Building Alliance con le sue quattro manifestazioni dedicate a materiali, tecnologie, soluzioni e impianti, evoluzione di edifici e città - GEE-Global Elevator Exhibition (mobilità orizzontale e verticale), MADE expo (edilizia e architettura), SMART BUILDING EXPO (integrazione tecnologica) e SICUREZZA (security&fire) - torna dal 19 novembre 2025 in Fiera Milano a Rho allestica in 8 padiglioni con più di 1.250 aziende provenienti da 38 Paesi con quelle estere che sono il 28% del totale: Germania, Spagna, Polonia, Francia - i grandi produttori europei - e Cina sono tra i Paesi più rappresentati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: building - alliance
Alliance Hospital and Services Abuja - facebook.com Vai su Facebook
Al #PadiglioneItalia di #Expo2025 #Osaka l’evento di @LegacoopN: “Cooperatives Building Future Societies: The International Year of Cooperatives 2025”. La giornata si è aperta con gli interventi istituzionali di Amb. @mariovattani, Commissario General - X Vai su X
Building Alliance, il mondo delle costruzioni in Fiera Milano - Milan Internationale Building Alliance con le sue quattro manifestazioni dedicate a materiali, tecnologie, soluzioni e impianti, evoluzione di edifici e città - Segnala msn.com
BIMeet&Greet: due giorni tra AI, sostenibilità e innovazione nel mondo delle costruzioni - BIMeet&Greet: due giorni tra AI, sostenibilità e innovazione nel mondo delle costruzioni | Appuntamento l'8- Si legge su corrierenazionale.it