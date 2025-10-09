L’edizione 2025 di Miba-Milan Internationale Building Alliance con le sue quattro manifestazioni dedicate a materiali, tecnologie, soluzioni e impianti, evoluzione di edifici e città - GEE-Global Elevator Exhibition (mobilità orizzontale e verticale), MADE expo (edilizia e architettura), SMART BUILDING EXPO (integrazione tecnologica) e SICUREZZA (security&fire) - torna dal 19 novembre 2025 in Fiera Milano a Rho allestica in 8 padiglioni con più di 1.250 aziende provenienti da 38 Paesi con quelle estere che sono il 28% del totale: Germania, Spagna, Polonia, Francia - i grandi produttori europei - e Cina sono tra i Paesi più rappresentati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Building Alliance, il mondo delle costruzioni in Fiera Milano