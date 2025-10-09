Bugaro-Mancinelli il derby in Regione | per lui la giunta lei guida l?opposizione
ANCONA - Un derby bianco-rosso sugli scranni del consiglio regionale a Palazzo Leopardi. Senza nulla togliere agli altri consiglieri dorici, ma i due pesi massimi (per storia politica e preferenze. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: bugaro - mancinelli
Valeria Mancinelli (Pd) si aggiunge al coro: «Ancona e il porto sono fuori dalla Zes. Silvetti e Bugaro se ne sono accorti?»
Giacomo Bugaro risponde a Valeria Mancinelli: «Dopo le sue amministrazioni gli anconetani hanno votato centrodestra»
Zes scalda la campagna elettorale. Mancinelli: "Non ci porta in Paradiso". Bugaro: "Una scelta necessaria"
ÈTv Marche. . Bugaro Mancinelli, confronto elettorale con scintille - facebook.com Vai su Facebook
Zes scalda la campagna elettorale. Mancinelli: "Non ci porta in Paradiso". Bugaro: "Una scelta necessaria" - La Zona economica speciale scalda i motori della sfida elettorale di fine settembre e mette di fronte due degli annunciati protagonisti della scena politica anconetana. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Bugaro-Mancinelli: duello in tv: "In dieci anni non avete fatto nulla": "Basta con la politica delle balle" - Non sopporto la vecchia politica che racconta balle, fa promesse fantasmagoriche e poi non conclude quasi nulla. ilrestodelcarlino.it scrive