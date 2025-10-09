Bufere su Marte Scoperti trombe d’aria e mulinelli di sabbia che ostacoleranno le future missioni

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sonde dell’Agenzia Spaziale Europea hanno registrato oltre mille “diavoli di polvere”, con venti fino a 158 chilometri all’ora, i più forti mai osservati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

