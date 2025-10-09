Bufale sul cambiamento climatico! Paolo Sottocorona | esplode la polemica social

Paolo Sottocorona se n’è andato l’8 ottobre 2025, lasciando dietro di sé non solo un vuoto umano e professionale, ma anche una lezione fondamentale per chi si occupa di comunicazione scientifica: la verità non ha bisogno di toni gridati, né di ideologie. Leggi anche: Addio al volto gentile della televisione italiana: l’annuncio in diretta di Mentana Meteorologo esperto, volto familiare della televisione italiana, Sottocorona ha saputo distinguersi nel tempo per un approccio pacato, rigoroso e indipendente. Non ha mai ceduto né alle bufale negazioniste né alla retorica catastrofista che spesso domina i media quando si parla di cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Bufale sul cambiamento climatico!”. Paolo Sottocorona: esplode la polemica social

