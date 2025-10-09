Arezzo, 9 ottobre 2025 – Ci sarà la psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone, insieme a uno stuolo di medici e terapeuti. Tutti uniti in un grande evento per la lotta contro il cancro al seno. La regia è di Confartigianato Imprese Arezzo che conferma il proprio impegno in prima linea nel sensibilizzare e supportare imprenditrici, dipendenti, pensionati. Oltre ad avere attivato da molti anni convenzioni mirate per facilitare l'accesso a percorsi di diagnosi preventiva nei centri specializzati del nostro territorio, quest'anno l'Associazione ha deciso di offrire un'occasione di confronto aperto a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bruzzone si racconta, testimonial anti-cancro