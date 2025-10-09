Brooklyn Beckham romantico con Nicola Peltz ma lontano da Victoria | è crisi in famiglia

A migliaia di chilometri di distanza, due mondi paralleli portavano lo stesso cognome ma raccontavano due storie diverse. Da un lato, Victoria Beckham accolta da applausi e abbracci familiari alla première londinese della docuserie Netflix dedicata alla sua carriera; dall’altro, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, innamorati e complici, sfrecciavano sulle strade di Beverly Hills a bordo di una Ducati rossa fiammante. Una scena d’amore cinematografica, certo, ma anche un’immagine simbolica: mentre la famiglia Beckham si stringe attorno a Victoria, il primogenito sembra ormai vivere una vita a parte — più Hollywood che Londra, più California che Camden Town. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brooklyn Beckham, romantico con Nicola Peltz ma lontano da Victoria: è crisi in famiglia

In questa notizia si parla di: brooklyn - beckham

Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

“Nicola Peltz come Meghan Markle”: perché la moglie di Brooklyn potrebbe portare alla rottura con la famiglia Beckham

“Quando starai sul wc per la quarta volta in mezz’ora capirai”, “disgustoso”: la pasta cucinata da Brooklyn Beckham fa inorridire i commentatori

NICOLA PELTZ BECKHAM (modella e moglie di Brooklyn Beckham), che ha scelto il Cashmere Ultrafine del brand @falconeriofficial - facebook.com Vai su Facebook

#R101News: #BrooklynBeckham parla delle faide all'interno della sua famiglia - X Vai su X

Brooklyn Beckham, romantico con Nicola Peltz ma lontano da Victoria: è crisi in famiglia - Brooklyn Beckham e Nicola Peltz vivono il loro amore lontano da Londra: Victoria celebra la sua première senza di loro. Segnala dilei.it

Nicola Peltz, chi è la moglie di Brooklyn Beckham che ha scatenato la lite con i genitori di lui - Classe ’95, Nicola Peltz è la giovane attrice e modella che fa battere il cuore al primogenito della famiglia Beckham. Da ilgiornale.it