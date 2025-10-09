Brindisi truffa del finto maresciallo | 2 arresti a Carovigno
(LaPresse) – Il 7 ottobre due persone, un 38enne napoletano e una 25enne foggiana, sono state arrestate a Carovigno, nel brindisino, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una coppia locale. Fingendosi un maresciallo dei Carabinieri, l’uomo ha convinto il marito a recarsi con urgenza a Brindisi per presunti accertamenti su una rapina, tenendolo al telefono per tutto il tragitto. Nel frattempo, la moglie è stata contattata da un altro complice che l’ha persuasa a consegnare gioielli e contanti, con la scusa di “aiutare” il marito. Un finto funzionario si è poi presentato a casa per ritirare il denaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: brindisi - truffa
