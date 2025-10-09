Breve storia d’amore | trailer e poster del film d’esordio di Ludovica Rampoldi

Cinefilos.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono disponibili il trailer e il poster di Breve storia d’amore, esordio alla regia di  Ludovica Rampoldi  con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino, che sarà presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Breve storia d’amore è una produzione Indigo Film, HT Film  con  Rai Cinema, è prodotto da Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta Calori.  Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

