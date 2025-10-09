Breve storia d’amore | trailer e poster del film d’esordio di Ludovica Rampoldi
Sono disponibili il trailer e il poster di Breve storia d’amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino, che sarà presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Breve storia d’amore è una produzione Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, è prodotto da Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta Calori. Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: breve - storia
Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativo
Breve storia di un golpe annunciato. L'editoriale di Cerno
Breve storia di come una Ducati e una Porsche mi hanno insegnato a gestire la potenza senza farmi male
Il poster di “Breve storia d’amore”, l’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 27 novembre con 01 Distribution. - X Vai su X
"BREVE STORIA D'AMORE", IL POSTER UFFICIALE. Poster ufficiale by Vertigo Nessuno tradisce per caso. #BreveStoriadAmore è l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino. In ant - facebook.com Vai su Facebook
Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino - La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Secondo comingsoon.it
“Breve storia d’amore” quando esce e di cosa parla il nuovo film con Pilar Fogliati? - Scopri quando esce al cinema "Breve storia d'amore", la trama completa e il cast. Si legge su tag24.it