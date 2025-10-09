Breve storia d' amore | il trailer del film con Pilar Fogliati Adriano Giannini Andrea Carpenzano e Valeria Golino
La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Ecco trailer e trama di Breve storia d'amore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: breve - storia
Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativo
Breve storia di un golpe annunciato. L'editoriale di Cerno
Breve storia di come una Ducati e una Porsche mi hanno insegnato a gestire la potenza senza farmi male
Il poster di “Breve storia d’amore”, l’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 27 novembre con 01 Distribution. - X Vai su X
"BREVE STORIA D'AMORE", IL POSTER UFFICIALE. Poster ufficiale by Vertigo Nessuno tradisce per caso. #BreveStoriadAmore è l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino. In ant - facebook.com Vai su Facebook
“Breve storia d’amore” quando esce e di cosa parla il nuovo film con Pilar Fogliati? - Scopri quando esce al cinema "Breve storia d'amore", la trama completa e il cast. Da tag24.it
Breve storia d’amore, la clip del film con Fogliati, Giannini, Golino e Carpenzano alla Festa del Cinema di Roma 2025 - Tra le più note e apprezzate sceneggiatrici italiane (La ragazza del lago, Il traditore, Gomorra – La serie), Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con ... Lo riporta ciakmagazine.it