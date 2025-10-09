Breve storia d' amore | il trailer del film con Pilar Fogliati Adriano Giannini Andrea Carpenzano e Valeria Golino

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Ecco trailer e trama di Breve storia d'amore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

breve storia d amore il trailer del film con pilar fogliati adriano giannini andrea carpenzano e valeria golino

© Comingsoon.it - Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino

In questa notizia si parla di: breve - storia

Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativo

Breve storia di un golpe annunciato. L'editoriale di Cerno

Breve storia di come una Ducati e una Porsche mi hanno insegnato a gestire la potenza senza farmi male

breve storia d amore“Breve storia d’amore” quando esce e di cosa parla il nuovo film con Pilar Fogliati? - Scopri quando esce al cinema "Breve storia d'amore", la trama completa e il cast. Da tag24.it

breve storia d amoreBreve storia d’amore, la clip del film con Fogliati, Giannini, Golino e Carpenzano alla Festa del Cinema di Roma 2025 - Tra le più note e apprezzate sceneggiatrici italiane (La ragazza del lago, Il traditore, Gomorra – La serie), Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con ... Lo riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Breve Storia D Amore