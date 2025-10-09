Brescia | Festa della Vicinanza
Due giorni di musica, laboratori, letture e convivialità per riscoprire il valore dello stare insieme e del prendersi cura, anche attraverso la leggerezza di una festa. Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’oratorio di Santa Maria in Silva ospita la quinta edizione della “Festa della Vicinanza”. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: brescia - festa
Il ritorno alla lotta dei 99 Posse: rap, elettronica e militanza. La band sul palco della Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia
Continuano le ricerche di Fabio Festa, scomparso da sabato in montagna a Brescia
Fabio Festa trovato morto nel Blumone a Brescia, l'escursionista di Chiari era disperso da giorni
La festa di inizio anno all'Università Cattolica di Brescia Oltre 500 studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno partecipato al Ri-Party, la festa di inizio anno accademico tra quiz, balli e dj set. Una serata nata da un’idea degli stessi universitari pe - facebook.com Vai su Facebook
Coro Clandestino apre sabato la ‘Festa della Vicinanza’ all’Oratorio di Santa Maria in Silva - Con la direzione di Emanuela Pangrazio 'Coro Clandestino' apre sabato all'Oratorio di Santa Maria in Silva la "5a Festa della Vicinanza". quibrescia.it scrive