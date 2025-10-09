Brescia, 9 ottobre 2025 – Arrestato un 18enne bresciano che in pochi giorni ha rapinato per tre volte la stessa gelateria, la gelateria Spaziale. Nella serata di ieri gli investigatori della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile gli Agenti della Squadra “Volante” della Questura di Brescia hanno tratto in arresto il 18enne per avere assaltato la gelateria di Viale Europa. Le rapine sono avvenute il 29 settembre, il 6 ottobre e nella serata di ieri. La commessa della gelateria ieri sera attorno alle 21.30 ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, spiegando di essere appena stata rapinata e minacciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, arrestato il rapinatore seriale della gelateria Spaziale: 3 colpi in pochi giorni