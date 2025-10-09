Bremer Juve brasiliano al lavoro senza sosta alla Continassa | si è tolto due giorni di ferie ha un obiettivo preciso in testa Il piano
Bremer Juve, il brasiliano vuole bruciare le tappe: ha rinunciato alle ferie per smaltire l’infortunio, l’obiettivo è tornare titolare col Como. Un leader lo si riconosce anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. E Gleison Bremer, anche lontano dal campo, sta dimostrando di essere il pilastro di questa Juventus. Mentre gran parte della squadra usufruisce di qualche giorno di riposo concesso da Igor Tudor in avvio di sosta per le nazionali, il difensore brasiliano è al lavoro alla Continassa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo unico obiettivo è tornare al più presto al 100%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
